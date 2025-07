France: le téléphone portable désormais interdit dans les collèges

Par LeSiteinfo avec MAP

Le ministère français de l’Education nationale a décidé d’interdire le téléphone portable pour tous les collégiens à partir de la rentrée 2025.

Cette mesure, expérimentée depuis la rentrée 2024 dans près de 180 établissements sous l’appellation «pause numérique», sera généralisée à l’ensemble des collèges dès la prochaine rentrée scolaire, selon une circulaire de ce département relayée par les médias.

Le ministère rappelle que l’objectif de cette mesure est de réduire les distractions, encourager les interactions sociales et limiter les risques de cyberharcèlement, précisant que l’interdiction s’étend à l’ensemble des équipements terminaux de communications électroniques : smartphones, tablettes, montres connectées etc. Elle concerne aussi bien le temps scolaire que périscolaire, y compris lors des sorties ou encore des activités organisées par l’établissement.

Cependant, les élèves en situation de handicap ou atteints de troubles de santé peuvent utiliser leurs dispositifs médicaux connectés, comme ceux permettant de surveiller un diabète.

La même source ajoute que les notifications et les mises à jour relatives à de nouvelles informations (messages, notes, devoirs, billets de blog, etc.) seront suspendues par défaut dans les espaces numériques de travail (ENT) et les logiciels de vie scolaire, le soir (par défaut de 20h à 7h le lendemain) et en fin de semaine (par défaut du vendredi 20h au lundi 7h), afin d’assurer une forme de « droit à la déconnexion » pour les élèves, les familles et les équipes pédagogiques.

Selon le ministère, les outils numériques occupent une place grandissante dans le quotidien des élèves et des familles, mais des usages inappropriés et une utilisation prolongée des écrans peuvent avoir des effets néfastes, particulièrement chez les plus jeunes, sur leur santé, leur concentration, le développement de leur esprit critique ou encore leur socialisation.

S.L