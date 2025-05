Nationalité française : de nouvelles conditions plus strictes dès 2026

Par LeSiteinfo avec MAP

Le ministre de l’Intérieur, Bruno Retailleau a annoncé, lundi, de nouvelles mesures réglementant l’octroi de la nationalité aux étrangers.

Dans une nouvelle circulaire adressée aux préfets et dévoilée par les médias, M. Retailleau affirme que les autorités doivent être plus exigeantes sur les critères de naturalisation des étrangers, notamment en termes de respect des lois françaises, de maîtrise de la langue et des principes du pays ou encore d’insertion dans le marché du travail.

«Je demande aux préfets de rejeter les demandes des étrangers qui auraient été en situation irrégulière par le passé», a souligné le ministre dans cette circulaire rapportée par les médias.

Il a ensuite insisté sur la nécessité de mieux «connaître notre langue, connaître aussi et reconnaître l’Histoire de France», annonçant que le niveau de l’examen oral de français que doit passer le candidat va être relevé et la création à partir du 1er janvier 2026, d’un examen civique qui permettra d’évaluer son niveau de connaissance de l’histoire et la culture civique.

Selon la nouvelle circulaire sur les naturalisations, les préfets devront aussi vérifier si les demandeurs disposent de ressources suffisantes pour ne pas dépendre des aides sociales.

Les acquisitions de la nationalité française par décret et par déclaration (mariage, ascendants et fratries) ont atteint 66.745 en 2024, soit une hausse de 8,3% par rapport à 2023, rappellent les médias.