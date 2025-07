Fête du 14 juillet : message de félicitations du Roi Mohammed VI à Emmanuel Macron

Par LeSiteinfo avec MAP

Sa Majesté le Roi Mohammed VI a adressé un message de félicitations au Président de la République française, M. Emmanuel Macron, à l’occasion de la fête nationale de son pays.

Dans ce message, le Souverain exprime Ses félicitations les plus chaleureuses à M. Macron et Ses vœux les meilleurs pour le bonheur et la prospérité de la France et des Français.

« Ayant formulé le souhait de construire un avenir solidaire, nos deux pays s’emploient aujourd’hui, comme lors de chaque étape décisive de leur histoire commune, à redéfinir le cap de leur coopération afin de mieux répondre aux exigences du moment », écrit Sa Majesté le Roi dans ce message.

Le Souverain souligne que « le Partenariat d’exception renforcé dont nous avons mis en place les fondations atteste de notre ferme volonté d’envisager l’avenir des relations bilatérales dans une perspective stratégique à long terme ».

SM le Roi saisit cette occasion pour assurer M. Macron de la détermination du Royaume du Maroc à poursuivre la mise en œuvre de ce Partenariat d’exception renforcé, « dans le même esprit de confiance et d’estime mutuelle qui a présidé à son édification et en accord avec les ambitions élevées que Votre Excellence et Moi-même avons pour l’amitié maroco-française ».