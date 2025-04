Birmanie: le bilan du séisme s’alourdit

Par LeSiteinfo avec MAP

Le bilan du puissant séisme qui a frappé la Birmanie vendredi dernier s’élève désormais à au moins 2.056 morts et plus de 3.900 blessés, ont indiqué lundi les autorités locales.

Dans un communiqué officiel publié en fin de journée (heure locale), un porte-parole gouvernemental a ajouté que 270 personnes sont toujours portées disparues.

Le séisme, d’une magnitude de 7,7, est l’un des plus destructeurs qu’ait connus la Birmanie ces dernières décennies. Les opérations de secours sont entravées par des routes déformées et des ponts détruits, ainsi que par les difficultés d’intervention dans un pays en proie à une guerre civile.

À Mandalay, la deuxième plus grande ville du pays, située près de l’épicentre, de nombreux bâtiments ont été détruits et des infrastructures essentielles ont été endommagées.

En Thaïlande voisine, le séisme a causé la mort d’au moins 18 personnes, dont plusieurs dans la capitale Bangkok, suite à l’effondrement d’un immeuble gouvernemental en construction.

La Birmanie a lancé un appel à l’aide internationale, auquel plusieurs pays asiatiques ont rapidement répondu, dont la Chine, l’Inde, la Thaïlande, la Malaisie, les Philippines, le Vietnam et l’Indonésie.

La Russie a aussi dépêché deux avions transportant 120 secouristes et des fournitures d’urgence, l’Union européenne a débloqué 2,5 millions d’euros d’aide initiale, tandis que le Royaume-Uni et l’Irlande ont promis respectivement 12 et 6 millions d’euros.

Les Nations Unies ont alloué 5 millions de dollars de leur fonds d’urgence pour les efforts de secours en Birmanie. L’Organisation mondiale de la santé (OMS) a déclenché son système de gestion des urgences, envoyé près de 3 tonnes de fournitures médicales depuis Rangoun vers les hôpitaux de Mandalay et de la capitale Naypyidaw, et lancé un appel pour récolter 8 millions de dollars.

La Fédération internationale des sociétés de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge (FICR) a sollicité plus de 100 millions de dollars d’aide d’urgence et mobilisé des volontaires pour les opérations de secours.

Le Bureau de la coordination des affaires humanitaires des Nations Unies (OCHA) a alerté sur une « grave pénurie » de fournitures médicales dans le pays et a envoyé 17 camions transportant du matériel depuis la Chine voisine.

S.L.