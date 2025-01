Crash tragique près de Washington : Trump annonce la mort de tous les passagers

Par LeSiteinfo avec MAP

Le président américain, Donald Trump, a confirmé jeudi qu’il n’y a « pas de survivants » suite à la collision survenue la veille au-dessus de Washington entre un avion de ligne et un hélicoptère militaire, déplorant une « tragédie aux proportions terribles ».

« Malheureusement, il n’y a pas de survivants », a déclaré M. Trump lors d’un point presse à la Maison Blanche. L’accident est survenu mercredi à environ 21h00 locales (jeudi à 02h00 GMT) lorsqu’un avion de ligne opéré par American Airlines transportant 60 passagers et 4 membres d’équipage est entré en collision en plein vol avec un hélicoptère Black Hawk de l’armée américaine transportant trois militaires.

Les équipes de secours ont récupéré 28 corps du fleuve Potomac non loin de l’aéroport Reagan National. Le président américain a qualifié la catastrophe de « tragédie aux proportions terribles », estimant qu’il n’aurait « pas dû survenir » et que l’enquête en cours permettra d’éclairer les raisons du crash. Selon le Wall Street Journal, la confirmation de la mort de toutes les personnes à bord ferait de cet accident la catastrophe aérienne la plus meurtrière sur le sol américain depuis 23 ans.

Parmi les passagers de l’avion se trouvaient des patineurs artistiques américains, des entraîneurs et des proches revenant d’un camp d’entraînement. Les médias russes ont déclaré que deux anciens champions du monde russe étaient également à bord. “Nous sommes maintenant à un point où nous passons d’une opération de sauvetage à une opération de récupération”, a déclaré le chef des pompiers de Washington, ajouté Donnelly.

Jusqu’à présent, les équipes de sauvetage, estimées à près de 300 personnes, ont récupéré les corps de 27 passagers de l’avion et d’un passager de l’hélicoptère, a noté le responsable.

L’avion de ligne avait décollé de Wichita, dans le Kansas, selon American Airline, alors qu’un responsable de l’armée a déclaré que le Black Hawk avait décollé de Fort Belvoir, en Virginie.