France: la grippe fait plus de 600 morts en une semaine

Par LeSiteinfo avec MAP

La grippe continue de gagner du terrain en France, faisant plus de 600 morts, dont 2 enfants, entre le 6 et le 15 janvier, selon les médias qui citent l’organisme «Santé publique France ».

Selon la même source, les cas de grippe ont généré une «activité hospitalière très élevée » durant cette période, dans toutes les classes d’âge. En ville, l’activité grippale a particulièrement augmenté chez les enfants et a légèrement ralenti chez les moins de 65 ans.

Pendant cette période, la part des morts causées par la grippe représente 7,2 %, contre 6 % la semaine précédente, ce qui représente 611 décès sur la semaine du 6 janvier, détaille la même source.

Parmi ces décès, 93 % concernaient des personnes de 65 ans et plus, 39 personnes de plus de 15 ans, et 2 enfants.

Face à cette circulation intense de la grippe et à son impact sur les hôpitaux, le ministère français de la Santé a appelé à une grande vigilance pour protéger les plus vulnérables, assurant qu’il y aura assez de doses pour vacciner jusqu’à fin janvier. Selon Santé publique France, la vaccination est le meilleur moyen pour éviter la mortalité découlant des formes graves de la maladie, notamment chez les publics à risque.

La même source note que seulement 35,2 % de la population ciblée par la campagne actuelle de vaccination a reçu une dose cette année, 41 % des personnes âgées de 65 ans et plus et 19 % de celles âgées de moins de 65 ans à risque de grippe sévère.

Santé publique France recommande également d’adopter les gestes barrières pour se protéger des virus.

S.L.