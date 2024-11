Donald Trump désigne son nouveau ministre de l’Intérieur

Par LeSiteinfo avec MAP

Le président-élu américain Donald Trump a désigné le gouverneur du Dakota du Nord, Doug Burgum, au poste de ministre de l’intérieur.

Trump a fait l’annonce lors d’un gala jeudi soir de l’America First Policy Institute, un think tank de droite, indiquant que Burgum “va diriger le ministère de l’Intérieur et va être fantastique”.

En tant que ministre de l’intérieur, Burgum, 67 ans, devra mettre en œuvre les projets de la nouvelle administration notamment dans le secteur de l’énergie.

Doug Burgum s’était présenté à la présidence américaine sur la base d’un programme qui donne la priorités à l’énergie, l’économie et la sécurité nationale. Sa campagne a été néanmoins de courte durée de juin à décembre 2023.