Donald Trump proche d’un retour à la Maison Blanche

Donald Trump, aux portes d’un retour à la Maison Blanche après avoir remporté plusieurs États décisifs, a revendiqué une « victoire politique historique » sans attendre la fin du dépouillement.

L’ancien président républicain (2017-2021) a promis de « guérir » l’Amérique devant ses partisans réunis en Floride, tandis que le chef des républicains à la Chambre des représentants l’a déjà félicité en tant que « président élu ».

Bien que le dépouillement soit toujours en cours, une défaite pour la rivale démocrate Kamala Harris semble de plus en plus probable, Trump ayant remporté des États cruciaux comme la Géorgie, la Caroline du Nord et surtout la Pennsylvanie.