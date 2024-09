Tourisme: nouveau record pour l’Espagne

Par LeSiteinfo avec MAP

Le nombre d’arrivées touristiques en Espagne durant les sept premiers mois de l’année s’est élevé à 53,37 millions, soit 12 % de plus qu’au cours de la même période en 2023, selon des données publiées lundi par l’Institut national de la statistique (INE).

Ces touristes ont dépensé quelque 71 milliards d’euros, soit 18,6 % de plus qu’en 2023, là aussi un nouveau record, précise-t-on, ajoutant que pour le seul mois de juillet, près de 11 millions touristes ont visité le pays, en hausse de 7,3% comparativement à juillet-2023, ce qui constitue également un record.

Le ministre de l’Industrie et du Tourisme, Jordi Hereu, s’est félicité dans un communiqué de cette « augmentation significative » des dépenses des voyageurs internationaux, ce qui confirme, selon lui, que le tourisme « continue d’être le moteur de l’économie du pays, en générant de la richesse et de l’emploi ».

Les principaux pays d’origine ont enregistré des augmentations notables du nombre de passagers en juillet, comme le Royaume-Uni qui reste l’imbattable premier convoyeur de touristes avec plus de 2 millions, suivi de la France avec plus de 1,6 million et l’Allemagne avec 1,2 million.

Les régions qui ont accueilli le plus de touristes en juillet sont les Iles Baléares (2,54 millions, +23,4%), la Catalogne (2,39 millions, +22,1%) et la communauté de Valence (1,47 million, +13,6 %).

S.L.