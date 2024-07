L’UE compte près de 450 millions d’habitants

Par LeSiteinfo avec MAP

Les 27 États membres de l’Union européenne (UE) comptaient au total 449,2 millions d’habitants au 1er janvier 2024, selon des chiffres de l’Office européen de statistique Eurostat, publiés jeudi.

En un an, 1,6 million de personnes sont arrivées dans l’UE, ce qui constitue la 2ème hausse consécutive, après que la population a légèrement diminué durant la pandémie de Covid-19, précise l’organe européen.

S’il y a davantage de décès que de naissances au sein de l’UE (respectivement 4,84 millions et 3,67 millions en 2023), ceux-ci sont compensés par le nombre de personnes entrant sur le territoire. L’année dernière, l’immigration nette était de 2,8 millions de personnes, indique Eurostat.

L’Allemagne reste le pays le plus peuplé de l’Union avec plus de 83,4 millions d’habitants. L’Allemagne, la France et l’Italie représentent, à elles seules, près de la moitié (47%) de tous les résidents.

Le pays le moins peuplé de l’UE est Malte, avec un peu plus de 563.000 habitants.

S.L.