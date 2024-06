France: un cambriolage a lieu toutes les trois minutes

Par LeSiteinfo avec MAP

Quelque 223.280 cambriolages de logements ont été enregistrés en France ces douze derniers mois, ce qui fait une moyenne de plus de 600 vols par effraction par jour ou un cambriolage toutes les 3 minutes, selon des chiffres du Service statistique ministériel de la sécurité intérieure (SSMSI), cités par Le Figaro.

Ces chiffres représentent une hausse de 4 % sur une année, d’après ce service rattaché au ministère de l’Intérieur.

Ce phénomène s’accentue notamment lors des vacances d’été, avec une augmentation des vols par effraction de 14 % entre 2022 et 2024, relève le journal, qui cite toujours le SSMSI.

Selon ces statistiques, ces « interventions pour cambriolages ont lieu, pour un quart, entre juin et juillet, contre 20 % seulement dans les autres pays européens».

A l’approche des Jeux Olympiques Paris 2024, et la période estivale, le ministère de l’Intérieur a déjà lancé l’opération 2024 «Tranquillité vacances», qui concerne tous les départements français.

«Afin de prévenir les éventuels cambriolages, ce dispositif de police et de gendarmerie propose aux habitants de veiller sur leurs domiciles pendant leurs absences prolongées et de les prévenir en cas d’anomalie», souligne ce département, rappelant qu’il s’agit d’une démarche dématérialisée et que l’inscription peut se faire tout au long de l’année, même hors vacances scolaires.

S.L.