Égypte: démission du gouvernement, Moustafa Madbouli chargé de former un nouveau cabinet

Par LeSiteinfo avec MAP

Le président égyptien Abdelfattah al-Sissi a reçu lundi le Premier ministre Moustafa Madbouli qu’il a chargé de former un nouveau gouvernement après la démission du précédent cabinet.

Selon un communiqué de la présidence égyptienne, al-Sissi a reçu Madbouli qui a présenté la démission de son gouvernement et lui a demandé de former une nouvelle équipe avec des membres compétents et expérimentés, capables d’atteindre les objectifs de préservation de la sécurité nationale face aux défis régionaux et internationaux.

Les missions assignées par al-Sissi au nouveau gouvernement comprennent « la poursuite du processus de réforme économique, avec un accent particulier sur l’augmentation des investissements nationaux et étrangers, la promotion du secteur privé, la maîtrise de la hausse des prix et de l’inflation et la stabilisation des marchés, dans le cadre d’une amélioration de l’action économique de l’État dans tous les secteurs », précise le communiqué. Al-Sissi a également demandé au gouvernement actuel de continuer à gérer les affaires courantes jusqu’à la formation d’un nouveau cabinet, ajoute la même source.

Le gouvernement de Moustafa Madbouli a pris ses fonctions en juin 2018 et a connu depuis plusieurs remaniements.