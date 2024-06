L’Espagne a accueilli près de 24 millions de touristes entre janvier et avril, un record

Par LeSiteinfo avec MAP

L’Espagne a été visitée par près de 24 millions de touristes internationaux au cours quatre premiers mois de l’année, soit 14,5% de plus qu’au cours de la même période de 2023, selon les données publiées lundi par l’Institut national de la statistique (INE).

En outre, ces touristes ont dépensé 31.513 millions d’euros en Espagne entre janvier et avril, soit 22,6 % % de plus, des chiffres qui battent tous les précédents records.

Pour le seul mois d’avril, le nombre de touristes arrivant en Espagne a atteint 7,8 millions, soit 8,3 % de plus qu’au cours du même mois en 2023, ce qui constitue également un record, précise l’institut des statistiques.

Les visiteurs étrangers ont rapporté 9.565 millions d’euros, ce qui représente une croissance de 13,1% par rapport au mois d’avril de l’année dernière.

Plus précisément, chaque touriste a dépensé en moyenne 1 221 euros à la fin du mois d’avril, soit 4,4% de plus que l’année dernière, et les dépenses par jour ont également reflété cette croissance, atteignant 183 euros, soit le niveau le plus élevé depuis que ce type de données est collecté, selon la même source.

Le ministre de l’Industrie et du Tourisme, Jordi Hereu s’est félicité de ces « chiffres records » du tourisme dans le pays, « qui s’articule autour de la qualité en tant qu’aspect différenciateur » de la destination Espagne et des dépenses croissantes des touristes internationaux.

Les principaux pays d’origine ont enregistré des augmentations notables du nombre de passagers, comme le Royaume-Uni qui reste l’imbattable première source de touristes avec 4,43 millions, soit 13 % de plus que la même période de l’année précédente, suivi de l’Allemagne avec 3,18 millions (+16,9 %), et la France avec 3,14 millions (+13,8 %).

La plus forte croissance en tant qu’émetteur au cours des quatre premiers mois a été enregistrée par la Belgique, avec une augmentation de 24,8 % (820.500 touristes), suivie par l’Irlande (près de 690.000 voyageurs, soit 18 % de plus).

Au cours des quatre premiers mois de 2024, les régions qui ont accueilli le plus de touristes sont les îles Canaries (5,5 millions et une augmentation de 11,4 % par rapport à la même période en 2023), la Catalogne (5 millions et une augmentation de 16,3 %) et l’Andalousie (3,6 millions, en hausse de 13,5 %).

En 2023, le pays a reçu 85,1 millions de touristes internationaux, soit 18,7% de plus qu’en 2022.