France: un mort et plusieurs blessés dans un carambolage

Par LeSiteinfo avec MAP

Une personne a été tuée et plusieurs autres grièvement blessées dans un carambolage survenu, samedi sur l’autoroute A104 en Seine-en-Marne, dans le nord-ouest de la France, rapportent les médias locaux.

Le chauffeur d’un poids lourd circulant sur l’autoroute A104 dans le sens extérieur (Paris-Province) se serait endormi au volant, vers 11h45 à hauteur de Villeparisis, avant que son véhicule ne percute pas moins de onze véhicules, qui étaient sur sa route, indique Le Parisien.

Selon un premier bilan, une femme aurait trouvé la mort, alors qu’une dizaine de personnes auraient été blessées, dont au moins trois seraient en urgence absolue et entre six et huit en urgence relative, précise le Samu 77, cité par le quotidien.

Deux hélicoptères ont été déployés pour transférer les victimes vers différents établissements hospitaliers de la région, alors que le plan Blanc pourrait être activé pour permettre aux hôpitaux de faire face à l’afflux de victimes, ajoute-t-on.

Cité par la presse, François Dolveck, chef du Samu 77, a relevé que « les patients les plus gravement touchés ont été évacués vers Marne la Vallée, Bobigny et Paris. Six ambulances de soins intensifs sont intervenues sur place, sans compter les camions de pompiers ».

Une enquête a été ouverte et confiée à la police judiciaire de Meaux. Le conducteur du camion a été placé en garde à vue, fait savoir Le Parisien, citant des sources policières.

S.L.