Décès du président iranien dans un accident d’hélicoptère

Par LeSiteinfo avec MAP

Le président iranien Ebrahim Raïssi est décédé dans un accident d’hélicoptère survenu dimanche dans le nord-ouest du pays, rapporte lundi l’agence de presse officielle IRNA.

Le ministre des Affaires étrangères, Hossein AmirAbdollahian et des officiels iraniens qui accompagnaient le président ont également trouvé la mort dans cet accident, a précisé la même source.

L’hélicoptère dans lequel se trouvait le président iranien et d’autres officiels avait disparu dimanche alors qu’il survolait une région escarpée et boisée du nord-ouest de l’Iran dans des conditions météorologiques difficiles, avec de la pluie et un épais brouillard. Son épave a été découverte lundi à l’aube sur le flanc d’une montagne.

S.L