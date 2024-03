Par LeSiteinfo avec MAP

Les États-Unis connaissent leur hiver le plus chaud jamais enregistré, a indiqué vendredi l’Agence américaine d’observation océanique et atmosphérique (NOAA) dans un rapport.

Le pays a connu le mois dernier le troisième des mois de février les plus chauds depuis au moins 130 ans, date du début des enregistrements climatiques de la NOAA, relève le rapport.

L’Iowa, le Minnesota, le Missouri et le Wisconsin ont tous connu leur mois de février le plus chaud jamais enregistré, a noté l’agence américaine, ajoutant que la chaleur hivernale persistante a entraîné une diminution constante de la couverture de glace sur les Grands Lacs, qui a connu une baisse historique de 2,7% le 11 février, soit la plus faible quantité de couverture de glace jamais enregistrée à la mi-février.

L’Iowa, le Michigan, le Minnesota, le New Hampshire, New York, le Dakota du Nord, le Vermont et le Wisconsin ont tous connu leur hiver le plus chaud jamais enregistré, selon l’agence.

Depuis 1980, les États-Unis ont subi 377 catastrophes météorologiques dont les coûts globaux ont atteint ou dépassé 1 milliard de dollars, a indiqué la même source, soulignant que le coût global de ces événements dépasse 2.670 trillions de dollars.

S.L.