Le chômage poursuit sa hausse en France

Par LeSiteinfo avec MAP

Le nombre de chômeurs en France (hors Mayotte) au sens du Bureau international du travail (BIT) a augmenté de 29.000 personnes au 3ème trimestre de 2023 par rapport au trimestre précédent, à 2,3 millions de personnes, a annoncé, mardi, l’institut national de la statistique et des études économiques (Insee).

Le taux de chômage au sens du BIT s’établit ainsi à 7,5 % de la population active, stable par rapport au troisième trimestre 2023 dont l’estimation est très légèrement rehaussée (+0,1 point, de 7,4 % à 7,5 %), précise l’Insee dans un communiqué.

Le taux de chômage est supérieur de 0,4 point à son niveau de fin 2022, qui était le plus bas depuis 1982, et demeure nettement au-dessous de son pic de mi‑2015 (-3,0 points).

Sur le trimestre, le taux de chômage a diminué de 0,2 point pour les 15-24 ans, à 17,5 %, un niveau supérieur à celui d’un an auparavant (+0,6 point), alors que pour les 25-49 ans, il a augmenté de nouveau de 0,2 point sur le trimestre, à 7,0 %, et se situe 0,5 point au-dessus de son niveau d’un an auparavant.

Enfin, pour les 50 ans ou plus, le taux de chômage est resté quasi stable sur le trimestre (-0,1 point), à 5,0 %, au même niveau qu’un an auparavant, explique la même source.

Sur le trimestre, le taux de chômage des femmes a diminué à peine (-0,1 point), à 7,4 %, quand celui des hommes a augmenté très légèrement, à 7,6 % (+0,1 point).