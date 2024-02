Eté 2023: la chaleur a fait plus de 5000 décès en France

Par LeSiteinfo avec MAP

Plus de 5.000 personnes sont décédées à cause de la chaleur en France pendant l’été 2023, a annoncé, jeudi, l’agence « Santé publique France ».

« Sur l’ensemble de la période de surveillance de l’été (1er juin au 15 septembre), le nombre de décès toutes causes attribuables à la chaleur s’élève à plus de 5.000 décès, représentant plus de 3% de la mortalité toutes causes observées », indique dans un communiqué l’agence sanitaire.

Pendant les seules épisodes de canicule, le nombre de décès toutes causes attribuables à la chaleur s’élève à plus de 1.500, représentant plus de 10% de la mortalité toutes causes observées.

Entre le 1er juin et le 15 septembre, près de 20.000 recours aux soins d’urgence en lien avec la chaleur ont été recensés, d’après la même source, notant que ces chiffres soulignent l’impact des fortes chaleurs lors des épisodes de canicule mais également lors de périodes chaudes tout au long de l’été.

Selon « Santé publique France », 75% des décès sont survenus chez des populations âgées de 75 ans et plus.

Par ailleurs, onze accidents du travail mortels en lien possible avec la chaleur ont été notifiés par la Direction Générale du Travail. Ces accidents du travail mortels ont été observés durant tout l’été (même hors période de vigilance canicules orange ou rouge) et ont principalement concerné des hommes âgés de 19 à 70 ans.

Près de la moitié de ces accidents du travail mortels sont survenus dans le cadre d’une activité professionnelle de construction et travaux, précise l’agence sanitaire.

L’été 2023, marqué par une canicule particulièrement tardive fin août, figure parmi les plus chauds jamais mesurés en France, dans un contexte marqué par une accélération mondiale des canicules sur fond de réchauffement climatique.

S.L.