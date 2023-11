Nintendo prépare « The Legend of Zelda » en live-action

Par LeSiteinfo avec MAP

Nintendo a annoncé, mercredi, la préparation d’un film en live-action adapté du jeu vidéo à succès « The Legend of Zelda », dans le cadre de la dernière initiative de l’entreprise au-delà de son activité principale de jeux.

Le film sera coproduit par Shigeru Miyamoto, directeur représentant et créateur de plusieurs des franchises de jeux les plus connues de l’entreprise, dont « Zelda » et « Super Mario », et par Avi Arad, président de l’entreprise Arad Productions et producteur de nombreux films notamment la populaire série « Spiderman ».

Ce projet sera réalisé par Wes Ball, auteur de « The Maze Runner » et cofinancé par Nintendo, qui fournira plus de 50% des fonds de production, et Sony Pictures Entertainment qui gérera la distribution mondiale en salle.

Nintendo a annoncé mardi des bénéfices record pour la période entre avril et septembre, les ventes de titres logiciels pour sa console de jeu Switch ayant monté de 1,8% par rapport à l’année précédente pour atteindre 97,1 millions d’exemplaires sur les six mois, appuyées par le titre « The Legend of Zelda : Tears of the Kingdom » lancé en mai.

Cette performance fait suite au succès plus tôt cette année du film « The Super Mario Bros » qui met en scène le personnage iconique de Nintendo.