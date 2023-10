Amazon réalise près de 10 milliards de dollars de bénéfice net au troisième trimestre

Le géant américain du commerce en ligne Amazon a annoncé jeudi un bénéfice net de 9,9 milliards de dollars au troisième trimestre, grâce à un fort rebond des ventes sur sa plateforme.

De juillet à septembre, le géant des ventes en ligne a réalisé un chiffre d’affaires de 143 milliards de dollars (+13%), un chiffre aussi supérieur aux prévisions, d’après un communiqué de résultats.

« Les avantages du passage d’un réseau national unique de traitement des commandes aux Etats-Unis à huit régions distinctes dépassent nos espérances et, ce qui est peut-être le plus important, nous permettent d’atteindre les vitesses de livraison les plus rapides pour les clients Prime en 29 ans d’histoire », a déclaré le patron d’Amazon Andy Jassy, cité dans le communiqué.

Amazon.com a bénéficié cet été d’une journée de soldes pour ses abonnés à son service Prime, qui donne des avantages comme des livraisons plus rapides et gratuites.

Cette opération marketing profite à son activité publicitaire à fortes marges. Celle-ci a vu ses recettes grimper de 26%, à 12 milliards de dollars.

Amazon, comme les autres géants de la tech, a connu une année 2022 difficile, avec le retour des consommateurs dans les magasins physiques après la pandémie. Elle s’est conclue par des licenciements de grande ampleur début 2023.