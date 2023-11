Amazon : une centaine d’emplois supprimés

Par LeSiteinfo avec MAP

Le géant américain des ventes en ligne Amazon a annoncé, vendredi, la suppression de centaines d’emplois dans sa division Alexa.

Dans une note envoyée aux employés, Daniel Rausch, vice-président d’Amazon qui dirige les équipes travaillant sur Alexa et la franchise de streaming Fire TV de l’entreprise, a indiqué que l’entreprise “va réorienter certains de nos efforts pour mieux s’aligner sur nos priorités commerciales”, notamment en se concentrant sur le développement de l’intelligence artificielle générative.

“Ces évolutions nous amènent à abandonner certaines initiatives, ce qui entraîne la suppression de plusieurs centaines de postes”, a-t-il ajouté. Amazon a entamé il y a environ un an les licenciements les plus importants jamais enregistrés de son histoire, en supprimant 27.000 postes.

Après avoir bouclé une série de licenciements plus tôt cette année qui ont touché environ 18.000 travailleurs, Amazon a annoncé 9.000 autres licenciements en mars, qui, selon le PDG Andy Jassy, concernent la division des services cloud, les ressources humaines, la publicité et le service de diffusion en direct Twitch. Depuis lors, l’entreprise a continué à rechercher des réductions de coûts, ce qui a parfois conduit à davantage de licenciements. Amazon a récemment supprimé des emplois dans sa division musique et son unité jeux vidéo.

Les nouvelles suppressions vont toucher des employés du groupe aux États-Unis, au Canada et en Inde.