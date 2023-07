VIDEO : panique à Marbella, un individu armé d’une mitraillette tire en pleine rue

Mardi dernier, la station balnéaire de Marbella a été hôte d’un moment de terreur. Vers le coup de 18 heures, un individu cagoulé et armé d’une mitraillette a tiré au moins trois coups de feu. Heureusement, il n’y a pas eu de blessés.

Sur cette vidéo, on peut apercevoir les gens s’enfuir et quitter la zone à risques en courant. On entend aussi des cris d’une dame. Après avoir tiré, l’individu a ensuite rapidement pris la fuite à bord d’une voiture BMW, conduite par un complice qui avait dissimulé les plaques d’immatriculation.

Pour l’instant, aucune arrestation n’a été effectuée par la police espagnole qui continue d’enquêter sur cette affaire.