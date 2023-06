Le caftan marocain présent à « laylat al henna » de la fille de Assi Al Hillani (PHOTO)

L’épouse du célèbre chanteur libanais, Assi Al Hillani, et sa fille ont suscité une grande admiration enthousiaste sur les réseaux sociaux.

Ceci, à l’occasion de « laylat al henna » (la nuit du henné) de la fille du l’artiste, célébrée en grande pompe, mardi 6 juin.(ndlr, au pays des cèdres, le Liban, « laylat al henna » est une sorte « d’enterrement de vie de jeune fille », cérémonie se déroulant sans la présence du futur époux).

Et de nombreux internautes marocains ont été fièrement et agréablement fort surpris que la famille du chanteur Assi Al Hillani a préféré célébrer « laylat al henna » dans une ambiance où le chic et l’élégance des us et coutumes marocains traditionnels étaient omniprésents.

Via le réseau social Instagram, nombreuses Marocaines et nombreux Marocains ont vivement interagi avec les photos de Marita Al Hillani, chanteuse aussi et star du petit écran libanais, et de sa maman. Par la même occasion, les internautes marocains ont tenu à exprimer leur grande admiration pour l’élégance et la prestance de la jeune fille et de sa mère.

A noter que Marita Al Hillani a célébré sa « nuit du henné » en présence d’un grand nombre des membres de sa famille et de ceux de son fiancé, ainsi que les amis communs des deux tourtereaux. A propos de l’heureux élu du cœur de la fille de Assi Al Hillani, il s’agit de Kamil Abi Khalil qui a commencé sa carrière artistique au sein de Rotana Compagny à la capitale du Liban, Beyrouth, et il travaille actuellement comme agent de nombreuses vedettes libanaises.

