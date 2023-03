Ramadan 2023: la date de l’observation du croissant au Maroc  

L’observation du croissant lunaire annonçant le début du mois de Ramadan aura lieu le mercredi 29 chaâbane 1444 de l’hégire, correspondant au mercredi 22 mars 2023.

Les magistrats, les Nadhirs et les délégués du ministère des Habous et des affaires islamiques seront invités à informer ce département de l’observation du Croissant lunaire ou de sa non-observation en le contactant aux numéros de téléphone suivants: (0537.76.11.45), (0537.76.09.32), (0537.76.05.49) et (0537.76.89.54) ou au numéro de fax (0537.76.17.21).

Par ailleurs, le Centre international d’astronomie a indiqué que le croissant lunaire ne pourra être observé dans les pays qui effectueront l’opération ce mardi. La nouvelle lune astronomique (Dark moon) aura lieu, en effet, aujourd’hui à 17h23 UT. La lune ne peut donc pas être vue. Ces pays-là annonceront que le mois de Ramadan va débuter jeudi, vu que Chaâbane sera complété par un 30ème jour.

Concernant d’autres pays comme Oman, la Jordanie, l’Algérie, le Maroc, la Mauritanie, l’Indonésie, Brunei, la Malaisie et l’Iran, l’observation du croissant sera confirmée mercredi et le Ramadan sera annoncé pour le lendemain, jeudi 23 mars.

Dans des pays comme l’Inde, le Pakistan et le Bangladesh, le croissant ne pourra pas être observé mercredi. Le début du mois de Ramadan sera donc vendredi 24 mars

H.M.