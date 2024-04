Aéroport d’Oujda: du lait, des dattes et des fleurs pour la délégation de l’USMA

Les dirigeants de la Renaissance sportive de Berkane ont réservé un bel accueil à la délégation de l’USM Alger qui a atterri ce vendredi à l’aéroport d’Oujda-Angad.

Les USMistes se sont rendus au Royaume, en provenance de l’aéroport Houari Boumediene, à bord d’un vol EgyptAir. Ils ont été accueillis, à leur arrivée, par le président de la RSB Hakim Benabdellah et le président de la Ligue nationale de football professionnel Abdeslam Belkchour et ont reçu du lait, des dattes et des fleurs en guise de bienvenue.

Selon une source de Le Site info, les dirigeants de la RSB veilleront à ce que le séjour des Algériens au Maroc se déroule dans les conditions les meilleures, précisant que la délégation de l’USMA résidera dans un hôtel à Saidia.

Rappelons que la commission des clubs de la Confédération africaine de football (CAF), réunie mercredi dernier au sujet du match USM Alger Vs RS Berkane, a décidé de sanctionner le club algérois par un forfait de 0-3 et de maintenir le match retour au stade municipal de Berkane dimanche prochain.





Dans un communiqué, la Fédération Royale Marocaine de Football (FRMF) indique avoir reçu une copie de la décision de la commission des clubs de la CAF au sujet du match USM Alger et RS Berkane, comptant pour la demie finale aller de coupe de la CAF.

Selon la FRMF, la commission a décidé également de soumettre cette affaire au jury disciplinaire pour d’éventuelles sanctions additionnelles.

H.M.