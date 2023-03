Prix des Poissons: bonne nouvelle pour les Marocains (VIDEO)

Depuis le début du mois sacré de Ramadan, une initiative a été mise en œuvre sous le slogan: « Le poisson à des prix raisonnables ».

Les auteurs de cette initiative citoyenne visent l’achat de toutes sortes de poisson aux familles marocaines à des prix bon marché, à la portée de toutes les bourses. Le coordinateur de l’initiative « Le poisson à des prix raisonnables » a déclaré à Le Site info que le seul et unique objectif est d’approvisionner les points de vente locaux, et autres étals, d’arrivages de poisson surgelé, à bord de bateaux et ce, à des prix avantageux.

« Cette année, l’initiative a réussi à couvrir un nombre important de points de vente dans 22 villes du Royaume, dont chacune en possède plusieurs », a souligné Abdelaziz Abbad.

Notre interlocuteur a également précisé que les consommateurs marocains peuvent aussi acheter le poisson de ladite initiative dans les grands centres commerciaux du Maroc, aux mêmes prix économiques fixés par les organisateurs de cette action citoyenne.

L.A.