Météo au Maroc: pluies et temps froid ce samedi

Voici les prévisions météorologiques établies par la Direction générale de la météorologie pour le samedi 27 avril 2024 :

– Pluies sur la région de Tanger, le Rif, le Saiss, les plateaux de phosphates et d’Oulmès, les plaines au Nord d’Essaouira, les Haut et Moyen Atlas et sur le Nord de l’Oriental.

– Ondées résiduelles sur l’extrême Sud du pays.

– Temps assez froid sur l'Atlas, la matinée et la nuit.





– Rafales de vent assez fortes avec de chasse-poussières sur le Sud, les Haut et l’Anti-Atlas, leurs régions ouest voisines et sur l’Oriental.

– Températures minimales de l’ordre de 01/07°C sur l’Atlas et le Rif, de 06/09°C sur les plateaux de phosphates et d’Oulmès et sur les Hauts plateaux Orientaux, de 16/22°C sur le Sud des provinces Sahariennes et de 09/15°C partout ailleurs.

– Températures en baisse progressive.

– Mer peu agitée à agitée sur la Méditerranée et le Détroit et peu agitée à agitée sur les côtes atlantiques, devenant agitée à forte, l’après-midi entre Larache et Cap Ghir.

