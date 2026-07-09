Casablanca : le prix de la sardine chute à 10 DH le kilo

C’est une nouvelle qui ravira les ménages casablancais. Ce jeudi matin, les marchés de la métropole ont enregistré une baisse significative du prix de la sardine, désormais affichée aux alentours de 10 dirhams le kilogramme.

Interrogé par Le Site Info, un professionnel du secteur a indiqué que cette diminution est intervenue de manière soudaine, suscitant un regain d’intérêt des ménages pour ce poisson très prisé.

Selon le même professionnel, les prix de la sardine devraient poursuivre leur baisse au cours des prochaines semaines. Cette tendance s’explique notamment par l’abondance des captures, mais aussi par la fin de la période de repos biologique imposée aux poissons pélagiques.

Il a également souligné que les conditions climatiques favorables observées ces derniers jours ont largement contribué à la baisse des prix de la sardine ainsi que de l’anchois (« lanchouba »).

D.Y