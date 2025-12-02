La fondation IRFANE pour l’Art et le Patrimoine trace  la voie des filières du café et du thé

La Fondation Irfane pour l’art et le patrimoine organise du 6 au 8 décembre 2025, la toute première édition du « Marrakech Coffee &Tea Festival » à Marrakech. Ce salon à dimension nationale et internationale, réunira un large éventail d’acteurs, notamment des artisans, producteurs de café et de thé, torréfacteurs, baristas, ainsi que des professionnels du CHR et surtout de jeunes innovateurs dans le secteur.

Le Marrakech Coffee & Tea Festival apporte une valeur ajoutée à deux secteurs économiques en expansion, tout en reliant ces métiers à leur dimension patrimoniale. Le café et le thé occupent depuis des siècles, une place centrale dans la sociabilité marocaine : rituels de service, savoir-faire transmis, espaces de rencontre, rôle dans l'hospitalité et dans l'économie locale. Intégrer cette dimension historique au sein d'un événement professionnel permet d'analyser le marché avec plus d'opportunités, et de contextualiser les enjeux actuels.

Sur le plan économique, le salon rassemble producteurs, torréfacteurs, importateurs, distributeurs, artisans, établissements touristiques et marques émergentes. Cette mise en réseau offre une lecture précise des tendances, des nouveaux standards de qualité, des évolutions de la demande et des perspectives d’investissement. Les conférences spécialisées, les ateliers techniques et les démonstrations professionnelles contribuent à renforcer les compétences, à clarifier les process et à comparer les modèles utilisés dans d’autres marchés.

Sur le plan culturel, l’événement met en avant des pratiques considérées comme un patrimoine vivant. Le thé à la menthe, les méthodes de torréfaction traditionnelles, les gestes du service, les assemblages régionaux et les objets liés à ces boissons constituent des éléments identitaires forts. Leur présence dans un salon professionnel permet de valoriser un héritage tout en l’intégrant aux stratégies contemporaines de développement.

En reliant patrimoine et économie, tradition et innovation, le salon devient un outil d’observation, de mise à niveau professionnelle et de projection stratégique. Il offre aux acteurs du secteur une vision claire des dynamiques à venir et des opportunités de développement à tous les niveaux.

Le Rwanda pays à l’honneur

Le Rwanda, pays d’honneur de cette première édition, occupe aujourd’hui une position reconnue sur la scène africaine du café et du développement agro-industriel. Porté par une politique de qualité, un engagement fort en faveur de la traçabilité et un investissement consistant dans la formation des producteurs. Le pays s’est imposé comme un modèle économique de montée en gamme. Sa participation offre une opportunité concrète d’échanges techniques, d’ouverture sur des pratiques performantes et de collaboration avec un écosystème dynamique.

Une vision vers le future

Le Marrakech Coffee Tea Festival, vise à bâtir un écosystème durable, articulé autour de l’éducation, de la formation et du réseautage, dans le but de positionner Marrakech comme la capitale panafricaine du café et du thé. Ce rendez-vous a pour ambition de mettre en valeur les savoir-faire marocains tout en générant des opportunités d’affaires à l’échelle régionale et internationale. L’événement connaitra également la présence d’organismes et d’institutions partenaires tels que l’ANAPEC, l’ONSSA, l’OMPIC, le ministère de l’Industrie et du Commerce, l’Administration des Douanes et des Impôts, ainsi que l’AMDIE.

Une programmation riche et multidisciplinaire

Destiné à la fois aux professionnels (B2B) et au grand public (B2C), le festival propose sur trois jours une programmation diversifiée et immersive :

Le “Moroccan Coffee & Tea Masters” : premier Championnat National de Barista, encadré par des juges internationaux. Cet événement inédit au Maroc offrira aux meilleurs talents nationaux l’opportunité de se qualifier pour le Championnat Mondial de Barista dès 2027 , conformément aux règlements internationaux de la World Barista Championship (WBC) .

Un cycle de conférences, séminaires et ateliers thématiques, réunissant plus d'une centaine d'experts du secteur pour partager savoirs, innovations et bonnes pratiques.

, réunissant plus d’une centaine d’experts du secteur pour partager savoirs, innovations et bonnes pratiques. Une programmation musicale riche et éclectique mettra à l’honneur aussi bien les traditions marocaines, gnaoua, dekka marrakchia, Musique andalouse, malhoun et samaâ, que des performances internationales venant du Rwanda, d’Indonésie, du Pérou et de l’univers du jazz.

Le public découvrira une série de concerts et de spectacles variés, ponctués de nombreuses surprises, dont la présence exceptionnelle d’une panoplie d’artistes d’exception qui animeront les espaces du salon.

Des cérémonies traditionnelles viendront également enrichir l’expérience. Parallèlement, une galerie d’art mettra à l’honneur les traditions ancestrales de l’art du thé et du café.

Karim Ramzi, fondateur du Marrakech Coffee Tea Festival souligne ; « Ce festival est un acte de foi. Il s’adresse aux bâtisseurs de ponts, aux amoureux des cultures, aux porteurs de paix. Et j’espère que chacun y trouvera sa tasse d’humanité. Quant à moi, je ne suis que son humble serviteur. Le festival est comme un enfant qui apprend à marcher : il fait ses premiers pas, trébuche parfois, mais avance avec espoir. Il grandira grâce à tous ceux qui y croient et qui l’aident à se tenir debout dans la lumière. »_Fin de citation.

Cette première édition du Marrakech Coffee Tea Festival, inaugure ainsi un cadre solide pour structurer un secteur en forte évolution, renforcer les compétences locales et instaurer de nouvelles synergies entre acteurs marocains et internationaux. En réunissant expertise, patrimoine et innovation, le salon met en place, les bases d’une dynamique durable au service de la qualité et de la compétitivité. Marrakech inscrira ce rendez-vous comme un point de référence annuel, capable d’accompagner la croissance d’une filière stratégique et d’élargir ses perspectives à l’échelle régionale et africaine.