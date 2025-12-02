Tourisme : EFE-Maroc clôt le programme « YOUTH » et forme une nouvelle génération de talents

Après deux années de mise en œuvre, le programme « YOUTH : Yielding Opportunities and Unleashing Talents in Hospitality », piloté par EFE-Maroc avec l’appui de la Hilton Global Foundation et de la Conrad N. Hilton Foundation, s’achève sur des résultats concrets en matière de formation et d’insertion professionnelle dans les métiers de l’hôtellerie et du tourisme.

L’initiative a permis d’accompagner 3.770 jeunes dans 11 villes, dont 57 % de femmes, en combinant e-learning, accompagnement personnalisé et technologies immersives. Plus de 330 bénéficiaires ont déjà intégré des entreprises du secteur, dépassant les objectifs initiaux du programme.

Une approche innovante et adaptée au marché

Lancé en octobre 2023, le projet a été conçu pour répondre aux besoins d’un secteur en forte croissance. Il a articulé :

des parcours digitaux ;

des ateliers renforçant les compétences comportementales ;

des simulations en réalité virtuelle, permettant une immersion dans les situations professionnelles réelles.

Parallèlement, des salons de l’emploi et événements majeurs ont été organisés avec les principaux acteurs du secteur, offrant aux jeunes des opportunités concrètes de recrutement.

Au total, 3.770 jeunes ont bénéficié des modules e-learning, et 2.100 ont suivi des ateliers pratiques liés à la recherche d’emploi.

Des résultats salués par les partenaires

Présent à la cérémonie, Younes Sekkouri, Ministre de l’Inclusion Économique, de la Petite Entreprise, de l’Emploi et des Compétences, a déclaré :

« Ce projet démontre que lorsque la formation s’aligne sur les besoins réels du terrain, elle peut ouvrir des perspectives solides pour les jeunes […]. Il s’agit d’une contribution essentielle à l’inclusion des jeunes et au développement d’un secteur clé pour l’économie de notre pays. »

Houda Barakate, Directrice Générale d’EFE-Maroc, s’est félicitée de l’impact du programme :

« Nous avons démontré qu’en combinant innovation pédagogique, partenariats solides et engagement citoyen, il est possible de transformer durablement la vie de milliers de jeunes vers des carrières prometteuses dans l’hôtellerie. »

De son côté, Raouf Ben Chedli, Area General Manager Morocco-Tunisie chez Hilton, a souligné :

« Cette réussite reflète notre engagement durable pour l’autonomisation de la jeunesse […]. C’est en cultivant ces collaborations que nous bâtissons un avenir plus prometteur pour le secteur. »

Engagement citoyen et impact communautaire

Au-delà de l’employabilité, le programme a encouragé l’engagement social des jeunes à travers huit initiatives communautaires, dont :

l’inauguration d’une crèche sociale à Tanger,

des opérations de nettoyage de plages,

la distribution de denrées alimentaires durant le Ramadan.

Ces actions ont renforcé le sentiment de responsabilité sociale des bénéficiaires.

Des fondations engagées dans le développement durable

La Conrad N. Hilton Foundation soutient des initiatives visant à améliorer les conditions de vie et à promouvoir le changement durable, particulièrement en Afrique, en Amérique du Sud et aux États-Unis.

La Hilton Global Foundation, bras philanthropique de Hilton, accompagne la stratégie « Travel with Purpose », axée sur l’impact positif dans les communautés locales et la création de valeur durable.

À propos d’EFE-Maroc

Créée en 2008 et reconnue d’utilité publique, EFE-Maroc œuvre pour l’insertion professionnelle des jeunes à travers des formations techniques, comportementales et linguistiques adaptées aux besoins du marché.

Depuis sa création, elle a formé plus de 81.000 jeunes et inséré 82 % des lauréats de ses programmes, en partenariat avec plus de 500 entreprises.

EFE-Maroc fait partie du réseau Education For Employment, implanté dans plusieurs pays du Moyen-Orient et d’Afrique du Nord, avec des bureaux de support à Washington, New York, Madrid et Dubaï.