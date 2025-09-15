Météo au Maroc: temps assez chaud et rafales de vent ce mardi

Par LeSiteinfo avec MAP

Voici les prévisions météorologiques établies par la Direction générale de la météorologie pour le lundi 15 septembre 2025 :

– Temps assez chaud à chaud sur les plaines à l’Ouest du Haut Atlas, le Souss, le Sud-Est et l’intérieur des provinces sahariennes.

– Formations brumeuses ou bruine locale sur les côtes Nord et Centre.

– Nuages instables avec ondées ou averses et orages sur l’Atlas, le Souss et le Nord-Est des provinces sahariennes.

– Rafales de vent assez fortes sur les côtes Centre et le Sud avec chasse-poussières locales.

– Températures minimales de l’ordre de 22/27°C sur les régions Centre, le Sud-Est et l’intérieur des provinces du Sud et de 16/23°C partout ailleurs.

– Température du jour en hausse sur le Sud.

– Mer belle sur la méditerranée, belle à peu agitée sur le détroit, agitée entre Mehdiya et Tarfaya et peu agitée à agitée sur le reste du littoral.

