Météo au Maroc: temps assez chaud et rafales de vent ce mardi

Agence Maghreb Arabe Presse (MAP)15 septembre 2025 - 22:20
Par LeSiteinfo avec MAP

Voici les prévisions météorologiques établies par la Direction générale de la météorologie pour le lundi 15 septembre 2025 :

– Temps assez chaud à chaud sur les plaines à l’Ouest du Haut Atlas, le Souss, le Sud-Est et l’intérieur des provinces sahariennes.

– Formations brumeuses ou bruine locale sur les côtes Nord et Centre.

– Nuages instables avec ondées ou averses et orages sur l’Atlas, le Souss et le Nord-Est des provinces sahariennes.

– Rafales de vent assez fortes sur les côtes Centre et le Sud avec chasse-poussières locales.

– Températures minimales de l’ordre de 22/27°C sur les régions Centre, le Sud-Est et l’intérieur des provinces du Sud et de 16/23°C partout ailleurs.

– Température du jour en hausse sur le Sud.

– Mer belle sur la méditerranée, belle à peu agitée sur le détroit, agitée entre Mehdiya et Tarfaya et peu agitée à agitée sur le reste du littoral.

