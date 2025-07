Décès de l’artiste-peintre Afif Bennani: les condoléance du Roi

Par LeSiteinfo avec MAP

Le Roi Mohammed VI a adressé un message de condoléances et de compassion aux membres de la famille de l’artiste-peintre Afif Bennani.

Dans ce message, le Souverain dit avoir appris avec une profonde émotion la nouvelle du décès de l’artiste-peinte feu Afif Bennani, que Dieu l’accueille en Sa sainte miséricorde.

En cette douloureuse circonstance, SM le Roi exprime Ses vives condoléances et Sa sincère compassion aux membres de la famille, à l’ensemble de leurs proches et à tous les amis du défunt ainsi qu’à sa grande famille artistique qui a perdu, avec la disparition de feu Afif Bennani, un artiste passionné et créatif ayant dédié sa vie au service des arts plastiques marocains et de leur développement, en termes de production, de recherche et de promotion, tout en veillant de manière exemplaire à faire connaitre l’authenticité du patrimoine culturel national.

Tout en partageant leurs sentiments suite à cette perte cruelle, le Souverain implore le Tout-Puissant de leur accorder patience et réconfort, de rétribuer amplement le regretté pour ses bonnes œuvres au service de sa Patrie et de l’accueillir dans Son Vaste Paradis.

S.L