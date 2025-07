Météo Maroc : hausse des températures ce vendredi 25 juillet 2025

Par LeSiteinfo avec MAP

Voici les prévisions météorologiques établies par la Direction générale de la météorologie pour le vendredi 25 juillet 2025.

– Hausse sensible des températures sur les plaines Nord et Centre, avec un temps localement chaud sur les plaines Nord et centre et le Sud-Est.

– Ondées ou averses orageuses sur les Haut et Moyen Atlas, leurs versants Est ainsi que sur le Sud de l’Oriental.

– Pluies ou averses éparses sur la rive méditerranéenne, le Rif et le Nord de l’Oriental.

– Formations brumeuses ou bruine locale près des côtes atlantiques

– Rafales de vent assez fortes à localement fortes sur la région de Tanger, la rive méditerranéenne, le Saiss, le Rif, l’Atlas, le Sud-Est et l’Oriental.

– Température minimale de l’ordre de 23/26°C sur la région de Tanger, le Nord du Saiss, les régions justes à l’Ouest du Haut Atlas, l’Oriental et le Sud-Est, de 12/15°C sur les Haut et Moyen Atlas et sur le Rif, et de 16/22°C partout ailleurs.

– Mer peu agitée à agitée en Méditerranée, sur le Détroit et le long du Littoral, localement agitée à forte entre Cap Beddouza et Tarfaya.