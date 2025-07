Entretien: pourquoi Achraf Hakimi est un sérieux candidat au Ballon d’Or, selon Alain Giresse

Alain Giresse estime que les performances d’Achraf Hakimi la saison dernière, notamment avec le PSG, font de lui un sérieux prétendant au Ballon d’Or 2025.

L’international marocain a en effet brillé par ses prestations avec le club français, jouant un rôle clé dans le sacre en Ligue des Champions, ainsi que dans son parcours jusqu’à la finale de la Coupe du Monde des clubs, organisée aux États-Unis et remportée par Chelsea.

Dans un entretien accordé ce vendredi à Le Site info Sport, l’entraîneur français a déclaré que le niveau atteint aujourd’hui par Hakimi est « exceptionnel », précisant que, pour lui, le Marocain a été le joueur le plus représentatif du PSG cette saison, et le meilleur sur l’ensemble des compétitions auxquelles le club a participé.

Comment évaluez-vous les principaux candidats au Ballon d’Or cette année ?

On parle beaucoup des joueurs du PSG comme Dembélé, Lee Kang-In, Hakimi, Barcola, et peut-être encore Dembélé. Il y a aussi des joueurs du Barça comme Raphinha ou Lamine Yamal. Et il y a bien sûr Kylian Mbappé. Il est donc difficile aujourd’hui de désigner un vainqueur évident, comme c’était le cas auparavant.

Selon vous, qui mérite de remporter le Ballon d’Or, et pourquoi ?

Le Ballon d’Or revient toujours au joueur qui réalise une saison exceptionnelle avec son club. C’est le cas de certains joueurs du PSG, notamment Dembélé dont on parle beaucoup, mais aussi Hakimi. Ces deux-là ont été très bons. Ensuite, il y a Lamine Yamal, remarquable avec le FC Barcelone, malgré son jeune âge. Il a remporté la Liga. Mais il lui a manqué les phases finales des grandes compétitions pour continuer à briller. Voilà donc les joueurs dont il sera question lorsqu’on parlera du Ballon d’Or.

Comment jugez-vous la saison d’Achraf Hakimi avec le PSG ?

Hakimi a été le joueur le plus régulier du PSG cette saison. Il a été performant du début à la fin, notamment en Ligue des Champions. On ne parle pas assez de lui, contrairement à Dembélé, mais il a atteint un niveau remarquable. C’est désormais un joueur d’exception. Pour moi, il a été le plus représentatif et le meilleur sur toute la campagne européenne.

Quel est, selon vous, l’impact de Hakimi au sein de la sélection marocaine ?

Hakimi exerce une influence de leader sur l’équipe nationale. Il est désormais un joueur expérimenté, mature et très performant, même en tant que latéral droit. Son influence est énorme. Avoir un joueur comme lui dans l’équipe motive tout le groupe. Et je pense qu’il peut désormais se considérer fièrement comme le joueur le plus emblématique du Maroc.

Pensez-vous que Hakimi mérite de remporter le Ballon d’Or cette saison ?

Oui, c’est une évidence. Ses prestations en Ligue 1, en Ligue des Champions, et même lors de la Coupe du Monde des clubs, plaident pour lui. Il faut dépasser la question de son poste. On se focalise souvent sur les joueurs offensifs. Mais Hakimi, en tant que latéral, a eu un impact énorme dans son équipe, que ce soit en marquant ou en créant des occasions. Honnêtement, il m’a ébloui cette saison, et je pense qu’il est un candidat très sérieux pour le Ballon d’Or.

N.M. (avec Hamza El Amine)