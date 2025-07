Agression à l’arme blanche à Casablanca : le suspect principal interpellé

Les éléments de la police relevant du district d’Anfa à Casablanca sont parvenus, dans les premières heures de ce dimanche, à arrêter le principal suspect impliqué dans l’affaire de coups et blessures graves à l’aide d’une arme blanche, dont la scène a été diffusée dans une vidéo largement relayée sur les réseaux sociaux.

Les premières investigations ont révélé qu’il s’agissait d’une agression survenue le matin même au centre du quartier d’Anfa, au cours de laquelle la victime a été attaquée physiquement avec une arme blanche, pour des raisons et motivations encore en cours de vérification.

Les interventions policières ont permis d’identifier le suspect et de procéder à son arrestation peu de temps après les faits. Le mis en cause a été placé en garde à vue, sous la supervision du parquet compétent, afin de déterminer l’ensemble des circonstances et des détails de cette affaire.