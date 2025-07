Isabelle Quenouillère, D.G de DECATHLON Maroc, sacrée “Best Woman CEO-Sports Retail” aux Women’s Tabloid Awards 2025

Isabelle Quenouillère, Directrice Générale de DECATHLON Maroc, a été distinguée lors de l’édition 2025 des Women’s Tabloid Awards en remportant le prix international dans la catégorie Best Woman CEO – Sports Retail, qui salue son parcours remarquable et son leadership inspirant au service du sport et de la transformation du retail. Elle rafle ainsi la mise aux candidates de cette catégorie, représentant le Maroc sur le podium.

Organisés par le magazine britannique Women’s Tabloid, les Women’s Tabloid Awards récompensent chaque année des femmes leaders, entrepreneures et dirigeantes du monde entier qui font preuve d’excellence, d’impact et de détermination dans leurs secteurs respectifs.

Le prix décerné à Isabelle Quenouillère s’appuie sur des critères rigoureux tels que le leadership, le développement des talents, la stratégie de transformation digitale, la croissance des performances, et l’impact social avec notamment les actions de la Fondation ou encore au programme d’insertion des jeunes à besoins spécifiques.

« Je dédie cette distinction à toutes les équipes de Decathlon Maroc, qui portent au quotidien notre mission, à savoir rendre le sport accessible au plus grand nombre. C’est aussi une invitation à continuer d’innover, d’oser, et de faire du Maroc un laboratoire de solutions sportives durables et inclusives », a déclaré Isabelle Quenouillère à l’annonce de sa distinction.

Forte de 28 années d’expérience au sein du Groupe Decathlon, Isabelle Quenouillère incarne un parcours ascensionnel exemplaire. De ses débuts à sa nomination à la tête de la filiale marocaine en 2024, elle a successivement occupé des fonctions opérationnelles et stratégiques, notamment comme Directrice régionale en France. Sa trajectoire se distingue par un engagement constant en faveur de la démocratisation du sport, de l’innovation au service de l’expérience client, et de l’entrepreneuriat interne.

A PROPOS DE DECATHLON MAROC : Présent au Maroc depuis 1994, Decathlon a ouvert son premier magasin à Casablanca en 2009. Aujourdʼhui, le spécialiste des équipements et vêtements sportifs continue sa croissance à travers le renforcement de ses points de vente (18 actuellement) et le développement de sa plateforme de commerce en ligne. Chaque année, Decathlon Maroc crée des milliers dʼemplois axés essentiellement sur les jeunes et leur assure formation et accompagnement pour une évolution de carrière stable et motivante.