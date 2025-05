Finéa et MTI signent un Mémorandum d’entente

Finéa, filiale du Groupe CDG, représentée par son Directeur Général, M. Mohammed Belmaachi et Morocco TraIndustry Cluster (MTI), représenté par son Secrétaire Général, M. Said Benahajjou, ont procédé, jeudi 24 avril 2025, à la signature d’un Mémorandum d’entente scellant une collaboration stratégique en faveur du développement du secteur ferroviaire au Maroc.

Cette alliance inédite entre un cluster industriel engagé au service de l’industrie ferroviaire nationale et un acteur de référence du financement de la commande publique marque une avancée majeure dans la structuration d’un écosystème ferroviaire marocain à la fois performant, innovant et durable.

À travers ce partenariat, Finéa mobilisera son expertise en ingénierie financière et déploiera ses solutions de financement pour accompagner les TPME du secteur dans la concrétisation de leurs projets. Elle apportera également son appui à la structuration des dossiers de financement et contribuera à la co-conception de dispositifs adaptés aux spécificités du secteur ferroviaire.

Pour sa part, le cluster MTI, qui fédère aujourd’hui plus de 70 membres, parmi lesquels des entreprises industrielles, des centres techniques, des écoles d’ingénieurs et des start-ups, jouera un rôle central dans l’identification des besoins de ses membres, la mise en place d’initiatives communes et la promotion de ce partenariat stratégique auprès de l’ensemble de son écosystème.

Cette coopération s’inscrit dans une vision partagée : faciliter l’accès au financement des acteurs ferroviaires marocains, renforcer leur compétitivité et stimuler l’innovation, la formation et les synergies industrielles.