Le président de la FIFA réagit au décès d’Ahmed Faras

Par LeSiteinfo avec MAP

Le président de la Fédération internationale de football association (FIFA), Gianni Infantino, a exprimé jeudi sa “profonde tristesse” en apprenant le décès d’Ahmed Faras, légende du football marocain et Ballon d’Or africain en 1975.

Dans un message publié sur son compte officiel Instagram, Infantino a salué la mémoire du meilleur buteur de l’histoire de la sélection marocaine et qui fut capitaine de l’équipe nationale ayant remporté la Coupe d’Afrique des Nations en 1976.

“J’ai eu l’immense tristesse d’apprendre le décès du joueur marocain Ahmed Faras”, écrit le patron de la faîtière du football mondial.

Infantino a tenu à adresser, au nom de la FIFA et de la communauté internationale du football, ses “sincères condoléances à la famille et aux proches du défunt, ainsi qu’à la Fédération Royale Marocaine de Football et à tous les membres de la CAF”. “Qu’il repose en paix”, a-t-il conclu.

Ahmed Faras est décédé, mercredi à Mohammedia, à l’âge de 78 ans des suites d’une longue maladie.

Il avait porté les couleurs de la sélection marocaine et était l’un des héros du sacre des Lions de l’Atlas lors de la Coupe d’Afrique des Nations de football en 1976. La même année, il a été sacré Ballon d’or africain.

Joueur vedette du Chabab Mohammedia, feu Faras avait été désigné meilleur buteur du championnat en 1969 et 1973 et a remporté la Coupe du Trône à deux reprises (1972, 1975).

Dans un message de condoléances et de compassion adressé aux membres de sa famille, le Roi Mohammed VI a salué “l’une des grandes étoiles du football marocain et son meilleur buteur international, qui a contribué, grâce à son talent exceptionnel, au rayonnement du football national sur les plans continental et international, dans les années 60 et 70 du siècle dernier”.

S.L.