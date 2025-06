Accident de la petite Ghita : « J’ai confiance en la justice de ce pays », affirme son père

Le père de la petite Ghita, renversée sur la plage de Sidi Rahal, a affirmé que ce qui est arrivé à sa fille a été un choc immense pour toute la famille. L’accident lui a causé une grave blessure à la tête, nécessitant une opération chirurgicale en urgence.

Dans une publication sur son compte personnel sur les réseaux sociaux, le père a écrit : « Ce qui est arrivé à ma fille a été un grand choc pour nous. Elle était dans un état critique et a subi une opération à la tête. » Il a ajouté : « Je ne suis pas là pour accuser, mais je dis simplement qu’il faut que la loi protège nos enfants contre la négligence et l’imprudence. »

Il a poursuivi : « Je demande justice pour Ghita, sans haine ni esprit de vengeance, mais avec confiance en la justice de notre pays. Et encore une fois, merci du fond du cœur à chaque Marocain et Marocaine qui nous a soutenus. Nous avons vraiment senti que les Marocains portent en eux la miséricorde, la justice et la pureté d’intention. »

En lien avec cette affaire, le tribunal correctionnel de première instance de Berrechid a reporté, ce lundi, le procès du jeune homme accusé d’avoir renversé la fillette sur la plage de Sidi Rahal, à la semaine prochaine afin de permettre à la défense de préparer son dossier.

Le tribunal a fixé la prochaine audience au 30 juin courant. Le prévenu est poursuivi en état de détention provisoire, après le rejet de la demande de liberté provisoire formulée par sa défense lors de l’audience d’hier.