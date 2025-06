Jazzablanca en ville: une programmation gratuite au cœur de Casablanca

Jazzablanca étend son empreinte dans la ville et fait résonner l’expérience du festival dans l’espace public. Entre le 3 et le 12 juillet, la scène “Nouveau Souffle” s’installera au Parc de la Ligue Arabe pour offrir quatre concerts gratuits en plein air, les vendredis 4 et 11, et les samedis 5 et 12 juillet.

Cette année, Jazzablanca repense la scène publique et privilégie la proximité et la découverte. Le festival offrira une expérience musicale différente : dans un cadre végétal et central, au coucher du soleil, avec une ambiance propice à l’écoute et un format à taille humaine. Au programme : Quatre soirs, quatre talents, et quatre regards sur la scène musicale marocaine contemporaine. Entre desert blues, gnaoua, jazz et soul, la scène “Nouveau Souffle” accueillera des propositions singulières, portées par des artistes qui renouvellent les esthétiques et les récits musicaux du pays : Daraa Tribes, Mehdi Qamoum, Anas Chlih Quintet et Soukaina Fahsi.

La 18ème édition investira également les artères emblématiques de Casablanca. La ville vibrera aux sons de la Nouvelle-Orléans, avec une fanfare itinérante menée par le tromboniste et chanteur américain Glen David Andrews. La formation déambulera les jeudis 3 et 10, vendredis 4 et 11 et samedis 5 et 12 juillet, entre la Corniche d’El Hank, le centre-ville et Ain Diab, pour animer Casablanca au rythme du jazz, du funk et du gospel.

Jazzablanca affirme ainsi sa vision : faire de l’espace public un lieu d’écoute, d’expression et de rencontres, au service d’une culture vivante et partagée.

La scène “Nouveau Souffle” prend ses quartiers au Parc de la Ligue Arabe

Le 4 juillet, Daraa Tribes ouvrira les festivités. Formé dans la vallée du Drâa, le groupe réunit des musiciens issus de différentes tribus du Sud marocain. Ensemble, ils façonnent un langage musical riche, mêlant rythmes sahariens, blues du désert et énergie rock.

Le 5 juillet, Mehdi Qamoum – alias MediCament – proposera une traversée musicale envoûtante. Avec son guembri électrique à quatre cordes, il revisite les traditions gnaoua et berbères dans une fusion jazz, funk et world singulière, empreinte d’humanité.

Le 11 juillet, Anas Chlih Quintet mettra à l’honneur un jazz marocain créatif. Avec une formation mêlant instruments traditionnels et contemporains, le quintet explore avec finesse les multiples visages de la culture musicale du pays.

Le 12 juillet, Soukaina Fahsi clôturera la série de concerts gratuits. Avec sa voix profonde et ses compositions puissantes, elle revisite les classiques marocains (de Kharboucha à ses propres textes), à travers une esthétique nourrie de flamenco, de jazz et de musiques africaines.

Casablanca au rythme de la Nouvelle-Orléans

Les jeudis 3 et 10 juillet, les vendredis 4 et 11 juillet et les samedis 5 et 12 juillet, la fanfare traversera trois itinéraires, des quartiers emblématiques de Casablanca :

Jeudis 3 et 10 juillet De la mosquée Hassan II à El Hank (Phare)

Vendredis 4 et 11 juillet Du Rick’s café au Marché Central.

Samedi 5 et 12 juillet D’Anfa Place à l’Hôtel Suisse.

En parallèle de la programmation gratuite, Jazzablanca poursuit sa volonté d’offrir au public une expérience complète entre les concerts — une dimension essentielle de sa marque de fabrique.

À Anfa Park, tout est pensé pour le confort du public : espaces élargis, stands de restauration variés, chill zones et ambiance conviviale contribueront à faire du festival un véritable lieu de vie.

Programme – 18ème édition de Jazzablanca

“Anfa Park” & “Jazzablanca en ville”

Jeudi 3 juillet

De la mosquée Hassan II à El Hank.

17H00 – Fanfare “Glen David Andrews”

Anfa Park – Ouverture des Portes à 18h

El Comité (Cuba) – Scène 21

Hindi Zahra (Maroc) – Scène Casa Anfa

Seal (Royaume-Uni) – Scène Casa Anfa

Vendredi 4 juillet

Du Rick’s café au Marché Central

17H00 – Fanfare “Glen David Andrews”

Parc de la Ligue Arabe

18H00 – Daraa Tribes (Maroc) – Scène Nouveau Souffle

Anfa Park – Ouverture des Portes à 18h

Marcin (Pologne) – Scène 21

Seu Jorge (Brésil) – Scène Casa Anfa

Kool & The Gang (États-Unis) – Scène Casa Anfa

Samedi 5 juillet

D’Anfa Place à l’Hôtel Suisse

17H00 – Fanfare “Glen David Andrews”

Parc de la Ligue Arabe

18H00 – Mehdi Qamoum (Maroc) – Scène Nouveau Souffle

Anfa Park – Ouverture des Portes à 18h

Nubya Garcia (Royaume-Uni) – Scène 21

Caravan Palace (France) – Scène Casa Anfa

Black Eyed Peas (États-Unis) – Scène Casa Anfa

Dimanche 6 juillet

Anfa Park – Ouverture des Portes à 18h

Salif Keita Acoustic (Mali) – Scène 21

Aïta Mon Amour (Maroc / Tunisie) – Scène 21

Lundi 7 juillet

Anfa Park – Ouverture des Portes à 18h

Emel (Tunisie) – Scène 21

Jordan Rakei (Nouvelle-Zélande / Royaume-Uni) – Scène 21

Mardi 8 juillet

Anfa Park – Ouverture des Portes à 18h

Waaju meets Majid Bekkas trio (Royaume-Uni / Maroc) – Scène 21

Ezra Collective (Royaume-Uni) – Scène 21

Mercredi 9 juillet

Anfa Park – Ouverture des Portes à 18h

Alfa Mist (Royaume-Uni) – Scène 21

Tif (Algérie / France) – Scène 21

Jeudi 10 juillet

De la mosquée Hassan II à El Hank

17H00 – Fanfare “Glen David Andrews”

Anfa Park – Ouverture des Portes à 18h

Faraj Suleiman Jazz Quintet (Palestine) – Scène 21

Cory Henry & The Funk Apostles (États-Unis) – Scène Casa Anfa

Parcels (Australie) – Scène Casa Anfa

Vendredi 11 juillet

Du Rick’s café au Marché Central

17H00 – Fanfare “Glen David Andrews”

Parc de la Ligue Arabe

18H00 – Anas Chlih Quintet (Maroc) – Scène Nouveau Souffle

Anfa Park – Ouverture des Portes à 18h

Dominique Fils-Aimé (Canada) – Scène 21

Oum (Maroc) – Scène Casa Anfa

Ibrahim Maalouf & The Trumpets of Michel-Ange (Liban / France) – Casa Anfa

Samedi 12 juillet

D’Anfa Place à l’Hôtel Suisse

17H00 – Fanfare “Glen David Andrews”

Parc de la Ligue Arabe

18H00 – Soukaina Fahsi (Maroc) – Scène Nouveau Souffle

Anfa Park – Ouverture des Portes à 18h

Jupiter & Okwess (RDC) – Scène 21

Hamid El Kasri & Mehdi Nassouli + Guests (Maroc) – Scène Casa Anfa

Macklemore (Etats-Unis) – Scène Casa Anfa