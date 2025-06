Mawazine: Will Smith livre un show exceptionnel à l’OLM Souissi

Par LeSiteinfo avec MAP

Figure emblématique du cinéma et de la musique, l’Américain Will Smith a livré, mercredi soir à l’occasion de la 20e édition du Festival Mawazine-Rythmes du Monde, un concert mémorable, digne des plus grands shows à l’américaine.

Pour sa première montée sur scène au Maroc, Will Smith a sorti le grand jeu devant un public en liesse rassemblé sur l’esplanade de l’OLM Souissi, le captivant par une mise en scène grandiose où se sont mêlés jeux de lumière spectaculaires et énergie scénique débordante.

Dès les premières minutes, le ton a été donné, l’artiste planétaire est entré en scène avec l’énergie d’un véritable showman, entouré de danseurs dynamiques, porté par des animations visuelles impressionnantes qui ont habillé chaque morceau. L’écran géant derrière lui est devenu tour à tour décor urbain, tableau poétique ou encore feu d’artifice numérique.

Les chorégraphies, parfaitement synchronisées avec ses danseurs, ont renforcé cette impression que rien n’a été laissé au hasard. De plus, ce concert a été agrémenté par une pointe d’humour, de passion et d’une énergie communicative qui a rappelé pourquoi Will Smith est l’un des artistes les plus complets de sa génération.

En véritable showman, Will Smith a su alterner entre performances dynamiques et instants plus intimes, créant ainsi une connexion rare avec le public marocain. Tout au long de la soirée, ce détenteur de quatre Grammy Awards, a parlé, raconté et contextualisé chaque chanson avec chaleur et simplicité.

Avant d’interpréter sa chanson « Just the Two of Us », il a évoqué son fils avec tendresse, instaurant un moment de douceur au cœur du spectacle, tandis que lorsqu’il s’est lancé dans « Work of Art », il a transmis un message universel d’une profonde humanité, soulignant que la perfection n’est pas une condition nécessaire pour être digne d’amour.

Le concert de cet artiste aux multiples casquettes, dont la participation au Festival Mawazine-Rythmes du Monde marque un moment symbolique, s’inscrit dans le cadre de sa tournée pour promouvoir son nouvel album intitulé « Based on a True Story ».

Will Smith, star planétaire au palmarès impressionnant, est reconnu pour sa carrière exceptionnelle dans la musique, le cinéma et l’entrepreneuriat. Acteur oscarisé avec une carrière légendaire au cinéma, il est avant tout un showman hors pair qui enchaîne les tubes planétaires tels que « Gettin’ Jiggy wit It », « Miami », « Just the Two of Us », « Will 2K » ou encore « Men in Black ».

Placée sous le Haut patronage de Sa Majesté le Roi Mohammed VI, la 20e édition du Festival Mawazine-Rythmes du Monde se tient du 20 au 28 juin, avec une programmation éclectique réunissant les plus grandes vedettes de la scène arabe et internationale, faisant de Rabat-Salé un carrefour d’échanges artistiques d’exception.

Lancé en 2001, le Festival Mawazine est le rendez-vous incontournable des amateurs et passionnés de musique au Maroc. Avec plus de 2 millions de festivaliers pour chacune de ses dernières éditions, il est considéré comme le deuxième plus grand événement culturel au monde.

S.L.