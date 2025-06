Une biologiste marocaine intègre l’Académie Ibéroaméricaine de Pharmacie

La biologiste marocaine Jinane Zouaki, spécialiste en procréation médicalement assistée et en génétique de la reproduction, a été nommée membre correspondante académique de l’Académie Ibéroaméricaine de Pharmacie.

Cette nomination historique, une première pour une femme marocaine, arabe et africaine, a été officialisée lors d’une cérémonie solennelle organisée, mardi, à la faculté de pharmacie de Grenade. L’événement a réuni de nombreuses personnalités scientifiques venues d’Espagne, du Portugal, d’Amérique latine, ainsi que des représentants du Maroc.

Dans son discours d’admission à l’Académie, axé sur l’histoire de la pharmacie au Maroc, Mme Zouaki a mis en lumière la transformation stratégique opérée par le Royaume, sous la conduite éclairée de SM le Roi Mohammed VI, en vue de renforcer sa souveraineté sanitaire.

Elle a souligné que cette dynamique a permis au Maroc de consolider sa position en tant que destination industrielle de référence, et de s’affirmer comme acteur stratégique et compétitif à l’échelle régionale et internationale.

Dans une déclaration à la MAP, Mme Zouaki a exprimé sa profonde fierté et son immense honneur d’intégrer cette prestigieuse institution, y voyant une reconnaissance non seulement personnelle, mais aussi pour la femme marocaine et le Maroc.

Se disant honorée de rejoindre l’Académie Ibéroaméricaine de Pharmacie, Mme Zouaki a affirmé que cette reconnaissance contribue au rayonnement scientifique du Maroc à l’international.

Native de Tétouan, Mme Zouaki est Docteur d’État en pharmacie. Elle est la première marocaine et africaine à être décorée en 2022 de la médaille de privilège de l’Université de Grenade, une consécration qui couronne un long parcours de formation et de la recherche biomédicale.

Mme Zouaki est également la première Marocaine à intégrer l’Académie Royale de Pharmacie de Catalogne. Durant la crise sanitaire du Covid-19, elle s’est portée volontaire pour apporter son aide aux équipes médicales. Dans son laboratoire de biologie moléculaire de l’hôpital de Tétouan Saniat Rmel, elle s’est consacrée au dépistage et à la formation des équipes médicales.