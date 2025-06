Présentation de « Nous étions une île », le nouveau roman de Noor Ikken

Le mercredi 18 juin, la présentation du nouveau roman de Noor Ikken, Nous étions une île, a rassemblé un public particulièrement nombreux au Virgin Megastore d’Anfa Place à Casablanca.

Adultes, jeunes lecteurs, fidèles du premier roman ou simples curieux : un public transgénérationnel a répondu à l’appel, confirmant l’attente autour de ce texte déjà salué comme l’un des romans forts de l’année.

Un des moments les plus marquants de la soirée fut sans doute la lecture par Noor Ikken d’un extrait poignant de son livre. Un silence profond s’est installé dans la salle, traduisant l’émotion collective. L’auteure a su faire vibrer une corde intime chez chacun, dans une véritable communion entre la voix, les mots et l’assemblée.

Sous la conduite du talentueux Ouadih Dada, fantastique modérateur de la rencontre, le public a été entraîné dans une navigation sensible à travers les thèmes du roman : la joie, les blessures, les espoirs et les tragédies. Une palette d’émotions servie avec finesse, intelligence et une grande humanité.

Le succès de la soirée s’est également mesuré à l’état du présentoire à la fin de l’événement : presque vide.

Nous étions une île s’annonce déjà comme le roman de l’été, dans la lignée du précédent succès de Noor Ikken, Le Premier Été, qui avait conquis les lecteurs en 2024.