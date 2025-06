Mawazine 2025: Becky G fait vibrer l’OLM Souissi

La queen du reggaeton-pop latino Becky G a livré, dimanche soir sur la scène OLM Souissi, un concert électrisant, dont le public de la 20e édition du Festival Mawazine-Rythmes du Monde est ressorti rafraîchi.

L’artiste américaine, qui se produit pour la première fois au Maroc, a émerveillé avec la maîtrise de son art les festivaliers, venus en masse se délecter de hits dansants et de mélodies captivantes.

Accompagnée d’un groupe de danseuses et sous les acclamations enthousiastes d’un public conquis d’avance, Becky G a fait une entrée sur scène des plus saisissantes, avec son titre « Mala Santa », avant d’enchaîner avec une sélection de ses meilleurs tubes dont « Fulanito », « Tajin », « Mamiii » ou encore « Que Haces ».

Ainsi, l’artiste a, dès le début du show, réussi à plonger la foule dans une ambiance bouillonnante de sonorités, le temps d’une performance vocale, visuelle et chorégraphique de haute volée, digne d’une superstar mondiale.

Becky G a fait sensation, par la suite, en interprétant « Por El Contrario » qui a transporté l’assistance, subjuguée par sa forte présence scénique, son énergie débordante et sa voix puissante et mélodieuse, dans un voyage hautement sensoriel et provoqué une véritable marée de bras levé, baignant la scène dans une ambiance chaleureuse.

Cette atmosphère a rapidement basculé vers une énergie plus vive avec les rythmes énergétiques de « Bailé Con Mi Ex » et « Dollar » qui ont suscité sur scène une vague d’euphorie et de jovialité sans égal, entraînant les festivaliers, jeunes pour la plupart, dans une frénésie dansante sans pareil.

Le concert a atteint son paroxysme, lorsque l’artiste a chanté « Can’t stop dancing » et « Shower », à travers lesquels elle a électrisé la scène qui s’est transformée en une véritable piste de danse à ciel ouvert, vibrante d’énergie, de ferveur et de joie partagée.

Et pour clôturer ce show envoûtant, rien de mieux qu’une note joyeuse avec « No mention » qui a fait danser les petits et les grands, dans un moment de pur bonheur, signant ainsi le clap de fin d’une soirée exceptionnelle, placée sous le signe de la fiesta.

Figure emblématique et incontournable de la musique latine mondiale, Becky G, incarne la fusion parfaite entre les racines mexicaines et la modernité américaine. Avec plus de 28 milliards de streams à travers le monde et cinq nominations aux Latin Grammy Awards, elle s’est imposée comme une référence incontournable de la scène internationale, avec un mélange de pop, reggaeton et musique latine.

Placée sous le Haut Patronage du roi Mohammed VI, la 20e édition du Festival « Mawazine-Rythmes du Monde » se tient du 20 au 28 juin, avec une programmation éclectique réunissant les plus grandes vedettes de la scène arabe et internationale, faisant de Rabat et Salé un carrefour d’échanges artistiques d’exception.

S.L.