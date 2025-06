30 ans d’Al Akhawayn : entre excellence académique et essor de l’alternance

L’Université Al Akhawayn d’Ifrane fête son trentième anniversaire. Entre hommage à un héritage pionnier et regard tourné vers l’avenir, l’établissement d’enseignement supérieur met en lumière une nouvelle génération de lauréats formés à l’excellence, à l’innovation et à la citoyenneté mondiale.

Dans la fraîcheur boisée des hauteurs du Moyen-Atlas, l’Université Al Akhawayn à Ifrane (AUI) a célébré ce samedi un double jalon de son histoire : la commémoration du 30e anniversaire de sa création et la cérémonie de remise des diplômes de sa 26e promotion de lauréats. Dans une ambiance solennelle, les regards se tournaient autant vers le passé que vers l’avenir.

L’événement a rassemblé familles, enseignants, responsables institutionnels et anciens lauréats, venus saluer le chemin parcouru par une université qui se veut pionnière au Maroc et dans le monde arabe. Ils sont 796 diplômés, dont 55% de femmes, à franchir le seuil symbolique de la vie active, riches d’un parcours académique exigeant, nourri par un environnement multiculturel.

Plus qu’une simple cérémonie, la journée fut le reflet d’un projet éducatif mûri depuis trois décennies, celui d’une université d’inspiration américaine, fondée en 1995, enracinée dans les valeurs marocaines mais pleinement ouverte sur le monde.

«Cette 26e promotion symbolise l’agilité, l’adaptabilité et l’esprit d’innovation que nous cherchons à cultiver chez nos étudiants. Leur réussite, dans un monde en mutation accélérée, est notre plus grande fierté», a déclaré Amine Bensaid, président de l’Université.

Une pédagogie au diapason du XXIᵉ siècle

Le modèle éducatif d’Al Akhawayn, calqué sur le système des liberal arts and sciences, s’attache à former des profils complets, dotés de compétences techniques solides, mais aussi de sens critique, de capacité de décision, et d’un esprit d’analyse transversal.

Dans un monde où la transformation numérique bouleverse les repères, AUI affirme intégrer pleinement les nouvelles technologies, tout en préservant l’humain au cœur du projet universitaire. Ce positionnement se traduit par des approches innovantes, enseignement en mode hybride, projets entrepreneuriaux, développement personnel, mais aussi accompagnement soutenu de l’insertion professionnelle.

L’université vise cette année un taux d’employabilité ambitieux. 90% des diplômés en recherche active devraient obtenir une offre d’emploi avant la fin de leur dernière année d’étude, un chiffre qui témoigne d’un fort ancrage dans le tissu économique national et international. Au-delà des discours, les chiffres viennent conforter cette ambition. À l’occasion de la cérémonie, le président de l’Université a mis en lumière plusieurs faits marquants.

Ainsi, les étudiants de la School of Business Administration (SBA) ont obtenu des résultats exceptionnels au Major Field Test (MFT), un test internationalement reconnu pour évaluer la maîtrise des disciplines du management. Six d’entre eux se sont hissés dans le top 1% mondial. Une performance historique a en effet été enregistrée par l’étudiante Mouna Agazanai, qui a obtenu le score de 200/200, meilleur score mondial.

Une jeunesse entreprenante et engagée

Mais l’excellence académique ne se mesure pas qu’en résultats. L’esprit entrepreneurial infusé dans le cursus universitaire trouve aussi une traduction concrète. 16 startups ont été créées par les lauréats de cette promotion, dans des domaines allant des technologies durables à la fintech. L’Université soutient activement ces projets par le biais de son incubateur, et mise sur une dynamique d’impact durable.

Par ailleurs, la montée en puissance de la formation en alternance (co-op education) se confirme comme un levier essentiel de professionnalisation. L’Université a vu une participation record à ce dispositif, qui permet aux étudiants de passer plusieurs mois en entreprise tout en poursuivant leur formation. Cette expérience hybride s’est avérée déterminante pour de nombreux lauréats, notamment dans un contexte de généralisation du télétravail. Accréditée par la New England Commission for Higher Education (NECHE), la même instance qui accrédite Harvard ou le MIT, Al Akhawayn demeure la seule université africaine à bénéficier de cette reconnaissance. Un gage de qualité et d’exigence en matière de gouvernance, d’enseignement et de performance.

À travers ses trois écoles, AUI cultive une approche résolument transdisciplinaire, où les savoirs dialoguent avec les enjeux contemporains. L’Université entend ainsi former des citoyens du monde, capables d’agir localement et de penser globalement. En trois décennies, AUI s’est imposée comme un laboratoire vivant de transformation de l’enseignement supérieur marocain. Elle a accompagné les mutations d’une société en quête d’innovation, de cohésion sociale et de rayonnement international.

Le cap pour les années à venir est clair, continuer à innover sans perdre l’âme humaniste qui fait sa singularité. Dans un monde incertain, la cérémonie du 14 juin a apporté une note d’espérance. Celle d’une jeunesse prête à relever les défis de son temps, armée de savoirs solides, d’un esprit libre, et d’une conscience aiguë des enjeux collectifs.

Maryem Ouazzan / Les Inspirations ÉCO