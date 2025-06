Forum des droits humains à Essaouira : la mobilité humaine en débat (VIDEO)

La mobilité humaine et ses liens avec les dynamiques culturelles ont été au centre d’une table ronde organisée, vendredi à Essaouira, dans le cadre du 12e Forum des droits humains.

Initiée sous le thème « Mobilités… une seconde nature humaine ? », cette rencontre, tenue en présence d’un parterre d’universitaires, de politiques et d’intellectuels, a été l’occasion d’aborder les profondes disparités entre les approches nationales en matière de gestion de la question de la migration.

Les participants ont mis l’accent sur les liens entre la question migratoire et les transformations démographiques, les intérêts économiques et les tensions identitaires, estimant que la migration n’est plus une question « marginale » mais « un élément structurel de l’économie mondiale ».

Ils ont, dans ce sens, considéré la migration comme un sujet de préoccupation, souvent alimenté par la peur des migrants que par la réalité, soulignant la nécessité d’élaborer des récits percutants qui expriment l’identité et qui démontrent la contribution de la mobilité humaine et de la dynamique qui lui est associée.

Mettant en avant l’importance des migrations Sud-Sud, des migrations féminines et celles estudiantines, phénomènes souvent méconnus malgré leur impact significatif, les intervenants ont insisté sur l’importance de changer la perception de ces phénomènes et de promouvoir la recherche dans ce domaine.

Ils ont également souligné la responsabilité qui incombe aux nouvelles générations dans les pays d’accueil de capitaliser sur la diversité comme une force nationale, appelant à un changement radical des politiques et des perceptions concernant les nouvelles élites.

Et de noter que les communautés africaines, en particulier, ont eu un impact positif mondial qui mérite d’être célébré et reconnu, à même de servir de point de départ pour revaloriser leur propre récit et leur place dans un monde en perpétuelle mutation.

Placée sous le thème « Mobilités humaines et dynamiques culturelles », la 12e édition du Forum des droits humains se tient dans le cadre de la 26ème édition du Festival Gnaoua et Musiques du Monde, en partenariat avec le Conseil de la communauté marocaine à l’étranger (CCME).

Elle offre l’opportunité d’élargir le débat en explorant, au-delà des contributions économiques, les apports culturels des migrations et des diasporas pour les pays d’origine, de transit et de destination.

La 26e édition accueille plus de 350 artistes, dont 40 Maâlems Gnaoua, réunis dans des fusions musicales audacieuses, sur les scènes emblématiques d’Essaouira.