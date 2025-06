Mawazine 2025: Afrojack fait le show à l’OLM Souissi

Par LeSiteinfo avec MAP

Le célèbre DJ et producteur néerlandais Afrojack a livré, vendredi soir à Rabat, une performance énergisante et explosive mêlant EDM, house et rythmes pop, pour marquer le coup d’envoi de la programmation de la scène de l’OLM Souissi dans le cadre de la 20ᵉ édition du festival Mawazine Rythmes du Monde.

Acclamé dès son entrée sur scène, Afrojack, de son vrai nom Nick van de Wall, a livré un show survolté devant des milliers de festivaliers venus des quatre coins du Royaume et d’ailleurs. Mêlant ses classiques incontournables comme Take Over Control et Ten Feet Tall à des remix inédits, l’artiste a transporté l’audience dans un univers sonore vibrant, accompagné de jeux de lumières spectaculaires et d’effets visuels à couper le souffle.

Ainsi, le DJ réputé, Afrojack, figure emblématique de la scène EDM mondiale et collaborateur d’artistes tels que David Guetta, Beyoncé ou encore Pitbull, a enchaîné une panoplie de ses mélodies iconiques à l’instar de “Shockwave”, “Bringin it Back” et “Give me Everything”.

Plongé au cœur de la culture marocaine, Afrojack, visiblement conquis par l’énergie du public et la richesse musicale du Royaume, a surpris la foule en lançant un remix inédit du tube emblématique « LM3ALLEM » de Saad Lamjarred, alliant rythmes électro percutants et sonorités gnawa dans un set vibrant, transformant la scène en un véritable pont entre traditions locales et beats internationaux.

Ce moment d’osmose culturelle a électrisé l’audience, qui a repris en chœur les paroles du morceau, dans une communion rare entre l’artiste et le public.

“Quelle ambiance de folie… le Maroc, je vous aime”, a-t-il lancé au grand public, déclenchant une ovation. Sur fond de basses puissantes et de drops frénétiques, la foule a dansé jusqu’à tard la nuit, dans une ambiance électrique et festive.

Cette prestation tant attendue s’inscrit dans une volonté affirmée du festival d’attirer une audience jeune et connectée, friande de musique électronique et de grands noms de la scène mondiale. À travers son set, Afrojack a su captiver un public intergénérationnel, composé aussi bien de fans inconditionnels que de curieux venus découvrir l’univers électro.

La scène internationale de Mawazine (OLM Souissi) accueillera, dans le cadre de la programmation de cette année, d’autres stars planétaires dont Kid Cudi, 50 Cent et Lil Baby, promettant des soirées tout aussi mémorables.

En s’inscrivant dans la continuité de ses éditions précédentes, le festival Mawazine 2025 confirme son positionnement en tant que carrefour culturel incontournable, réunissant sur une même scène les rythmes du monde et les voix du futur. Et avec des performances comme celle d’Afrojack, le rendez-vous musical de Rabat consolide, une fois de plus, sa réputation sur la scène internationale.

Organisé sous le Haut Patronage du Roi Mohammed VI, le festival Mawazine, qui se tient du 20 au 28 juin 2025, réunit cette année encore une programmation éclectique, avec des têtes d’affiche internationales et des artistes marocains de renom.

S.L