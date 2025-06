Mawazine 2025: Ruby enflamme la scène Nahda

Par LeSiteinfo avec MAP

L’artiste égyptienne Ruby a ébloui, vendredi soir, le public de la scène Nahda à Rabat, avec une prestation inédite alliant présence scénique magnétique, énergie débordante et interprétation pleine de fraîcheur, à l’occasion de la 20e édition du Festival Mawazine-Rythmes du Monde.

Ruby a ouvert la soirée en interprétant une sélection de ses titres les plus emblématiques, ayant marqué son parcours artistique et forgé sa notoriété. Acclamée par un public enthousiaste et des applaudissements soutenus, elle a marqué de son empreinte sa toute première participation à ce prestigieux rendez-vous musical, offrant un spectacle aussi entraînant qu’inoubliable.

Elle a, ainsi, donné le ton avec son célèbre titre « Albi Plastique », qui cumule plus de 80 millions de vues sur YouTube. À cette occasion, elle a exprimé sa grande joie d’être au Maroc, se disant honorée de se produire devant un public aussi exceptionnel. Elle a également salué le goût artistique des Marocains ainsi que la richesse culturelle du Royaume.

Tout au long de la soirée, Ruby a enchaîné ses titres les plus populaires face à un public conquis, interprétant notamment « Leh Bydary Keda », « Enta Aref Leh », « Ya Rmouch » ou encore « Ya Layali ». Elle était accompagnée d’un groupe de musiciens talentueux, dont l’interprétation soignée a ajouté à la soirée une intensité musicale remarquable.

Le public a réagi avec enthousiasme à chacun de ces titres, saluant avec ferveur l’énergie débordante et la présence scénique que Ruby a su déployer tout au long de son show. Alliant avec finesse spontanéité et maîtrise, l’artiste a livré des performances intenses et captivantes, conférant à la soirée une portée artistique forte, et transformant la scène Nahda en une vitrine éclatante de rythmes envoûtants et d’émotion partagée.

Ruby a clôturé son concert en interprétant « Hetta Tanya », drapée dans le drapeau marocain, entourée de ses musiciens dans une mise en scène harmonieuse, formant un tableau artistique empreint de cohésion et d’émotion partagée.

Vingt ans après sa création, le Festival Mawazine-Rythmes du Monde, placé sous le Haut Patronage de SM le Roi Mohammed VI, s’apprête à écrire une nouvelle page de son histoire. Du 20 au 28 juin, les scènes de Rabat et Salé vibreront à l’unisson au rythme d’une programmation particulièrement alléchante.

Créé en 2001 et organisé par l’Association Maroc Cultures, le festival est un rendez-vous incontournable pour les amateurs de musique au Maroc. Avec plus de 2 millions de festivaliers pour chacune de ses dernières éditions, Mawazine est considéré comme le deuxième plus grand événement culturel au monde.

S.L.