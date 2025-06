Soutien aux petits éleveurs : l’association nationale se félicite de l’initiative gouvernementale

L’Association Nationale des Éleveurs de Poulets de Chair a salué la volonté du gouvernement, à travers le ministère de l’Intérieur, de soutenir et d’exempter les petits agriculteurs de leurs dettes et des intérêts bancaires.

Dans un communiqué, l’association a exprimé « de grands espoirs » quant à cette initiative, estimant qu’elle pourrait sauver les petits et moyens éleveurs de la faillite et les encourager à poursuivre leur activité, tout en créant une véritable concurrence dans le secteur au profit du consommateur marocain.

L’association a également appelé les autorités compétentes à ne pas exclure cette catégorie lors de la mise en œuvre de la mesure, soulignant que les petits et moyens éleveurs ont subi d’importantes pertes pour de nombreuses raisons.

Elle a enfin relevé que, malgré les aides accordées aux grandes entreprises et la baisse des cours mondiaux des céréales, les prix des aliments composés et des poussins d’un jour sont restés élevés, en raison de l’absence de contrôle, de concurrence et même de dialogue de la part du ministère de tutelle.