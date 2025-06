Megarama Maroc lance le premier Festival du Film pour Enfants

Megarama Maroc a le plaisir d’annoncer le lancement de la première édition du Festival du Film pour Enfants, un événement cinématographique d’envergure qui se tiendra du samedi 28 au dimanche 29 juin 2025 dans l’ensemble de ses complexes à travers le Royaume.

Ce festival inédit s’adresse aux familles marocaines, avec pour ambition d’offrir une expérience cinématographique conviviale, ludique et accessible à tous, mettant à l’honneur les plus belles œuvres du cinéma jeunesse.

Dans une volonté de démocratiser l’accès au 7ᵉ art, le tarif unique de 25 dirhams a été fixé pour l’ensemble des séances. Une initiative pensée pour permettre au plus grand nombre – petits et grands – de vivre la magie du grand écran dans un cadre festif et chaleureux.

La programmation, qui sera dévoilée très prochainement, proposera une sélection riche et divertissante de films emblématiques du cinéma pour enfants, à redécouvrir en famille.

Au-delà des projections, le Festival se veut aussi un moment de fête et de partage : des animations seront organisées dans les halls des cinémas Megarama, transformés en véritables espaces de jeu et de création. Ateliers, activités ludiques et surprises viendront rythmer les journées du week-end, avec de nombreux cadeaux à la clé pour les enfants et leurs accompagnateurs.

À travers cette initiative, Megarama réaffirme son engagement en faveur de la promotion de la culture cinématographique et de l’accès au divertissement pour tous. Le Festival du Film pour Enfants se veut un rendez-vous festif et inclusif, célébrant le cinéma comme vecteur d’éveil, d’imaginaire et de lien intergénérationnel.